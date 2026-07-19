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19 июля, 10:47

МО РФ: ПВО за сутки сбила 678 дронов, две ракеты «Нептун-МД» и снаряд HIMARS

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки отразили массированный воздушный налёт. О результатах боевой работы отчитались в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, расчётами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД». Кроме того, уничтожены восемь управляемых авиабомб и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Основной массив целей пришёлся на беспилотники самолётного типа — за сутки ликвидированы 678 таких аппаратов.

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Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по Киеву, применив, по данным ВСУ, 41 ракету и 125 беспилотников. Если верить украинской стороне, в налёте задействовались баллистические «Искандер-М»/С-400, гиперзвуковые «Циркон», ракеты «Оникс» и авиационные Х-59/69. Противник признал попадания 23 ракет и 10 дронов по 20 объектам, заявив, что остальное якобы сбито.

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Юрий Лысенко
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