МО РФ: ПВО за сутки сбила 678 дронов, две ракеты «Нептун-МД» и снаряд HIMARS
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки отразили массированный воздушный налёт. О результатах боевой работы отчитались в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, расчётами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД». Кроме того, уничтожены восемь управляемых авиабомб и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Основной массив целей пришёлся на беспилотники самолётного типа — за сутки ликвидированы 678 таких аппаратов.
Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по Киеву, применив, по данным ВСУ, 41 ракету и 125 беспилотников. Если верить украинской стороне, в налёте задействовались баллистические «Искандер-М»/С-400, гиперзвуковые «Циркон», ракеты «Оникс» и авиационные Х-59/69. Противник признал попадания 23 ракет и 10 дронов по 20 объектам, заявив, что остальное якобы сбито.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.