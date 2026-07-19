Минприроды Ставрополья: Превышения вредных веществ в воздухе после атаки ВСУ нет

Специалисты не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ в воздухе после удара ВСУ в Шпаковском округе Ставрополья, сообщили в краевом Минэкологии. Угрозы для здоровья жителей нет.

«После возгорания сформировался дымовой шлейф, смещавшийся под воздействием ветра. Пробы воздуха для лабораторного анализа отобраны по траектории его распространения и в зонах рассеивания», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.