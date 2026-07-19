Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 17:57

Минприроды Ставрополья: Превышения вредных веществ в воздухе после атаки ВСУ нет

Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru

Сотрудник пожарной охраны. Обложка © Life.ru

Специалисты не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ в воздухе после удара ВСУ в Шпаковском округе Ставрополья, сообщили в краевом Минэкологии. Угрозы для здоровья жителей нет.

«После возгорания сформировался дымовой шлейф, смещавшийся под воздействием ветра. Пробы воздуха для лабораторного анализа отобраны по траектории его распространения и в зонах рассеивания», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

МО РФ: ПВО за сутки сбила 678 дронов, две ракеты «Нептун-МД» и снаряд HIMARS
МО РФ: ПВО за сутки сбила 678 дронов, две ракеты «Нептун-МД» и снаряд HIMARS

Напомним, в ночь на 19 июля силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ставропольский край. Как сообщал губернатор Владимир Владимиров, на промышленных объектах произошли пожары, а из-за детонации огнеопасных материалов жители города слышали хлопки. На место ЧП стянули силы экстренного реагирования.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar