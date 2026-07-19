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19 июля, 08:40

Все силы экстренного реагирования стянуты на место ЧП в промзоне Ставрополя

Обложка © МЧС России (архивное фото)

Обложка © МЧС России (архивное фото)

В Ставрополе продолжается ликвидация пожара в промышленной зоне после атаки беспилотников. Для тушения возгорания власти привлекли дополнительную технику Водоканала и других городских предприятий, сообщил глава города Иван Ульянченко.

«Все службы экстренного реагирования стянуты на место ЧП в промзону северо-западной части Ставрополя. Пожарные расчёты устраняют возгорание. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, ситуация под контролем», — написал мэр в мессенджере «Макс».

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты продолжают оценивать обстановку и контролировать распространение огня.

Напомним, на Ставрополье силы ПВО отразили атаку беспилотников. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что после атаки БПЛА на промышленных объектах произошли пожары, а из-за детонации огнеопасных материалов жители города слышали хлопки.

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Андрей Бражников
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