Все силы экстренного реагирования стянуты на место ЧП в промзоне Ставрополя

В Ставрополе продолжается ликвидация пожара в промышленной зоне после атаки беспилотников. Для тушения возгорания власти привлекли дополнительную технику Водоканала и других городских предприятий, сообщил глава города Иван Ульянченко.

«Все службы экстренного реагирования стянуты на место ЧП в промзону северо-западной части Ставрополя. Пожарные расчёты устраняют возгорание. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, ситуация под контролем», — написал мэр в мессенджере «Макс».

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты продолжают оценивать обстановку и контролировать распространение огня.