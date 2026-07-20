В Домодедовскую больницу привезли 6 пострадавших с минно-взрывными ранениями

В Домодедовскую больницу доставлены шесть пострадавших с минно-взрывными травмами, трое из них – иностранные граждане. По информации медучреждения, состояние пострадавших различается, но все получают необходимую помощь и проходят обследование.

Пресс-служба больницы отметила, что специалисты проводят полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, чтобы оценить степень повреждений и оказать квалифицированную помощь каждому пациенту.

«Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу, из них трое иностранных граждан», – сообщили в медучреждении, подчеркнув, что ситуация полностью контролируется медицинским персоналом.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабной атаке беспилотников ВСУ на Московский регион. За 8,5 часов ПВО Москвы нейтрализовали более 400 БПЛА, большая часть из которых была сбита на дальних подступах. При этом 85 дронов уничтожили уже на подлёте к столице, предотвращая возможные разрушения и жертвы среди мирного населения.