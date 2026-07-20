Два человека пострадали от атаки украинских дронов на Подмосковье

Ночью Московская область подверглась атаке украинских беспилотников, которая была отражена силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе, где упавшие дроны вызвали повреждения домов и объектов инфраструктуры.

По словам губернатора, в Одинцово беспилотник повредил частное домовладение и автомобиль, пострадавших нет. В Подольске упавшие дроны спровоцировали возгорания и повредили жилой дом в деревне Малое Толбино.

В Домодедове один человек получил травму из-за возгорания дома, а ещё один пострадал на трассе М-4, когда дрон упал рядом с автомобилем. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, на местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции и аварийных служб. Ликвидация последствий атаки и обследование территорий продолжаются.

Ранее Life.ru писал, что ночью шесть пострадавших с минно-взрывной травмой были доставлены в Домодедовскую больницу. Трое из них – иностранные граждане. Врачи проводят полный комплекс обследований и оказывают квалифицированную помощь каждому пострадавшему, тщательно контролируя состояние всех пациентов.