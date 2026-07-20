Объекты инфраструктуры повреждены в Подмосковье в результате атаки БПЛА
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
В результате ночной атаки украинских беспилотников в Московской области повреждены многоквартирные и жилые дома, а также коммерческие объекты. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.
Кроме того, в результате атаки травмы получили два человека. Один из них пострадал в Домодедове, ещё один – на трассе М-4.
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