Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 04:41

Объекты инфраструктуры повреждены в Подмосковье в результате атаки БПЛА

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

В результате ночной атаки украинских беспилотников в Московской области повреждены многоквартирные и жилые дома, а также коммерческие объекты. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.

Более 35 БПЛА сбиты за ночь в Ростовской области
Более 35 БПЛА сбиты за ночь в Ростовской области

Кроме того, в результате атаки травмы получили два человека. Один из них пострадал в Домодедове, ещё один – на трассе М-4.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar