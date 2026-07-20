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20 июля, 13:41

Число раненных при смертельной атаке ВСУ на автобус под Белгородом достигло 25

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После атаки беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области в больницы доставили 25 человек, включая одного ребёнка. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. К лечению также подключили специалистов федеральных центров, которые проводят телемедицинские консультации. Состояние госпитализированных и другие подробности произошедшего пока не раскрываются.

В Белгородской области один человек погиб, трое ранены при атаке БПЛА
В Белгородской области один человек погиб, трое ранены при атаке БПЛА

Ранее в посёлке Дубовое Белгородской области беспилотник атаковал пассажирский автобус: один мужчина погиб, ещё четыре человека получили ранения. Среди пострадавших — 16-летняя девушка, двое мужчин и женщина. Состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжёлое.

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Владимир Озеров
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