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22 июля, 10:46

Из многоэтажки в Ялте после удара дрона эвакуировали 350 человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в Ялте спасатели эвакуировали из здания 350 человек. Об этом рассказала помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева в своём телеграм-канале.

По её словам, на месте происшествия возник сильный пожар. Курлаева также рассказала, что огонь охватил семь квартир, а часть фасада дома обрушилась. Она уточнила, что на ликвидацию возгорания ушло 4 часа.

«Всем пострадавшим оказывается поддержка и помощь-ситуация на контроле главы Республики Крым», — заключила она.

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Напомним, в результате удара пострадали 17 человек, шестеро из них госпитализированы, а трое находятся в тяжёлом состоянии. 16 человек были спасены.

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Вероника Бакумченко
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