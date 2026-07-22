Из многоэтажки в Ялте после удара дрона эвакуировали 350 человек

После атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в Ялте спасатели эвакуировали из здания 350 человек. Об этом рассказала помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева в своём телеграм-канале.

По её словам, на месте происшествия возник сильный пожар. Курлаева также рассказала, что огонь охватил семь квартир, а часть фасада дома обрушилась. Она уточнила, что на ликвидацию возгорания ушло 4 часа.

«Всем пострадавшим оказывается поддержка и помощь-ситуация на контроле главы Республики Крым», — заключила она.

Напомним, в результате удара пострадали 17 человек, шестеро из них госпитализированы, а трое находятся в тяжёлом состоянии. 16 человек были спасены.