Украинские диверсанты забросали гранатами дом пенсионерки в Родинском в ДНР после её отказа открыть дверь. Женщина погибла, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местную жительницу.

Собеседница агентства попросила не раскрывать её имя из соображений безопасности. На территории, подконтрольной Киеву, остаются её родственники. Погибшая пенсионерка приходилась матерью коллеге свидетельницы. Её дочь ранее уехала вглубь Украины, а сама женщина осталась в частном секторе Родинского. По словам местной жительницы, украинская группа прошла мимо её разрушенного дома и вышла к Пионерскому переулку. Там военнослужащие потребовали, чтобы пенсионерка открыла дверь.

«Если не выйдете, закидаем гранатами», — передала их слова свидетельница.

После отказа диверсанты бросили гранаты в дом. Собеседница агентства также сообщила, что эта группа заходила к другой её знакомой. Подробности второго эпизода она не привела.

27 декабря 2025 года командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении населённого пункта Родинское в Донецкой Народной Республике силами 9-й мотострелковой бригады Вооружённых сил Российской Федерации.

Ранее в Москве представили доклад о действиях украинских военных против жителей Константиновки в ДНР. Документ подготовил Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. Авторы использовали рассказы пострадавших и очевидцев об атаках беспилотников, обстрелах домов и убийствах во время эвакуации. Автор исследования Максим Григорьев назвал эти действия целенаправленным уничтожением русского населения. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о планах передать материалы правоохранительным органам и представить их на международных площадках. Следственный комитет уже включил часть свидетельств в уголовное дело и продолжит опрашивать жителей освобождённых территорий.