22 июля в пресс-центре «Россия сегодня» представили доклад о действиях украинских военных против мирного населения Константиновки (ДНР). Документ подготовил Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов.

Материалы основаны на рассказах пострадавших и очевидцев. В них говорится об «охоте» на гражданских с помощью беспилотников, убийствах во время эвакуации, обстрелах жилых домов и инфраструктуры, а также проявлениях ненависти к русским горожанам.

«На основе свидетельств пострадавших и очевидцев мы однозначно констатируем, что киевский режим ведет целенаправленный геноцид русского населения во временно контролируемых им районах», — заявил автор исследования Максим Григорьев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала собранные данные доказательством существования «индустрии дистанционного убийства мирного населения». По её словам, полученная информация будет передана российским правоохранительным органам и представлена на международных площадках.

Представитель Следственного комитета Григорий Прозукин сообщил, что часть свидетельств уже включена в материалы уголовного дела. Ведомство продолжит совместную работу с трибуналом и опрос жителей освобождённых территорий.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова, председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров и другие участники презентации подчеркнули важность фиксации каждого эпизода. Собранные сведения планируют использовать при расследованиях и возможных будущих разбирательствах.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Константиновке в полуразрушенном доме без родителей осталась 10-летняя девочка София. Бойцы ВС РФ почти месяц присматривали за ней: приносили продукты, дарили подарки и охраняли место, где она жила. Когда появился безопасный маршрут, ребёнка вывезли из города. Сейчас девочка находится в безопасности.