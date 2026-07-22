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22 июля, 19:19

«Индустрия дистанционного убийства»: Раскрыты свидетельства зверств ВСУ от жителей Константиновки

В Москве представили доклад о преступлениях ВСУ в Константиновке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

22 июля в пресс-центре «Россия сегодня» представили доклад о действиях украинских военных против мирного населения Константиновки (ДНР). Документ подготовил Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов.

Материалы основаны на рассказах пострадавших и очевидцев. В них говорится об «охоте» на гражданских с помощью беспилотников, убийствах во время эвакуации, обстрелах жилых домов и инфраструктуры, а также проявлениях ненависти к русским горожанам.

«На основе свидетельств пострадавших и очевидцев мы однозначно констатируем, что киевский режим ведет целенаправленный геноцид русского населения во временно контролируемых им районах», — заявил автор исследования Максим Григорьев.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала собранные данные доказательством существования «индустрии дистанционного убийства мирного населения». По её словам, полученная информация будет передана российским правоохранительным органам и представлена на международных площадках.

Представитель Следственного комитета Григорий Прозукин сообщил, что часть свидетельств уже включена в материалы уголовного дела. Ведомство продолжит совместную работу с трибуналом и опрос жителей освобождённых территорий.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова, председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров и другие участники презентации подчеркнули важность фиксации каждого эпизода. Собранные сведения планируют использовать при расследованиях и возможных будущих разбирательствах.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Константиновке в полуразрушенном доме без родителей осталась 10-летняя девочка София. Бойцы ВС РФ почти месяц присматривали за ней: приносили продукты, дарили подарки и охраняли место, где она жила. Когда появился безопасный маршрут, ребёнка вывезли из города. Сейчас девочка находится в безопасности.

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Полина Никифорова
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