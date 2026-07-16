Пенсионер из Константиновки спас раненых бойцов и угнал 240 литров топлива у ВСУ

Житель Константиновки Анатолий Клиндухов во время городских боёв спас двоих раненых российских военных и укрыл их в своём подвале. Об этом 76-летний мужчина рассказал военкору RT.

По его словам, он услышал крик о помощи и сразу откликнулся. Солдат просил воды, и пенсионер пообещал ему не только питьё, но и еду. Даже в самые опасные дни местные женщины тайком носили бойцам продукты, рискуя попасть под обстрел.

Анатолий признаётся, что действовал без страха, хотя город постоянно атаковали беспилотники. В одном из ударов сам получил ранение — врачи извлекли из его тела 46 осколков.

Помимо спасения солдат, мужчина умудрился вывести из-под контроля украинского гарнизона 240 литров бензина и передать топливо местным жителям.

А ранее жительница Константиновки рассказала, что при ВСУ в городе вода была дороже золота. По словам женщины, горожанам приходилось ходить к колодцам, несмотря на обстрелы и угрозу атак беспилотников ВСУ. Кроме того, часть местных жителей пережила зиму без отопления.