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15 июля, 10:58

«Вода была дороже золота»: Эвакуированная из Константиновки рассказала об ужасах жизни до освобождения

Жительница Константиновки: При ВСУ в городе вода была дороже золота

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Johannes Ziegler Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Johannes Ziegler Photo

Эвакуированная жительница Константиновки (ДНР) рассказала о нехватке воды и тяжёлых условиях жизни в городе при киевской власти. По словам женщины, самой серьёзной проблемой было отсутствие воды.

Местным жителям приходилось ходить к колодцам, несмотря на обстрелы и угрозу атак беспилотников ВСУ.

«Вода была дороже золота», — сказала она на видео Минобороны РФ.

Жительница также рассказала, что часть горожан пережила зиму без отопления. При этом температура в квартирах опускалась до минус 20 градусов.

По словам другой эвакуированной, жители растапливали лёд при помощи окопных свечей, а затем нагревали воду, чтобы приготовить чай.

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Ранее российские военные эвакуировали 10-летнюю Софию из Константиновки на мотоциклах, отражая атаки украинских дронов. Бойцы трижды подвергались угрозе, но успешно вывезли девочку.

Напомним, в начале июля российские войска полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике, который был одним из ключевых укрепрайонов и узлов снабжения ВСУ в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин назвал взятие города ключевым этапом для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск, а также для освобождения всей территории ДНР. По заявлениям военных, освобождение города уже позволило в разы сократить обстрелы республики.

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Дарья Денисова
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