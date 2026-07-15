317 лет между победами: что общего у Полтавской битвы и освобождения Константиновки? Оглавление Как ковалась великая победа под Полтавой в 1709 году Константиновка: ключ к освобождению Донбасса Две эпохи — один русский дух Значение двух великих побед: контроль над Прибалтикой и всем Донбассом 8 июля 1709 года русская армия под командованием Петра I разгромила армию Карла XII под Полтавой. А 3 июля 2026 года, спустя 317 лет, российский флаг водрузили над Константиновкой в ДНР. Life.ru разбирается в исторических параллелях наших побед. 15 июля, 10:54 Полтавская победа и освобождение Константиновки Армией России: исторические параллели. Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Как ковалась великая победа под Полтавой в 1709 году

Северная война (1700–1721) складывалась для России крайне тяжело. Шведская армия под командованием Карла XII тогда по праву считалась одной из лучших в Европе и одерживала победу за победой. К 1708 году союзники России — Речь Посполитая и Саксония — вышли из войны, и стало ясно: судьба кампании решится в генеральном сражении. Карл XII двинул свои войска на Москву через Украину, однако затяжная кампания истощила шведов — они потеряли треть армии, а их тылы атаковали казаки и калмыки.

Весной 1709 года шведы осадили Полтаву — крепость, в которой были сосредоточены большие запасы продовольствия и боеприпасов. Падение города открывало дорогу на Москву и могло подтолкнуть Турцию и Крымское ханство к выступлению против России. Полтаву защищали 4,2 тыс. солдат и около 2,6 тыс. вооружённых горожан под командованием полковника Алексея Келина. Этот гарнизон в течение двух месяцев героически отражал атаки противника и сковал основные силы шведов. Это дало Петру I время сосредоточить главные силы русской армии у крепости.

К началу битвы русская армия насчитывала 42 тыс. солдат при 72 орудиях против примерно 20 тыс. шведов, у которых было всего 4 боеспособных орудия. Замысел Петра I заключался в том, чтобы измотать противника на передовой позиции, а затем разгромить его в открытом бою. В редутах разместилась пехота, за ними — 17 кавалерийских полков под командованием сподвижника Петра, князя Меншикова.

Как сказал Пётр I в обращении к воинам перед битвой: «Воины! Пришёл час, который должен решить судьбу Отечества... А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога. Жила бы только Россия во славе и благоденствии для благосостояния вашего».

Сражение началось в 3 часа ночи 8 июля. Шведскую конницу опрокинули, однако пехота смогла овладеть первыми двумя редутами. Но этот локальный успех обернулся для шведов ловушкой: в ходе наступления за отходившей русской конницей они попали под перекрёстный огонь из укреплённого лагеря и понесли большие потери. Правофланговые колонны шведов, которые отрезали в ходе боёв, уничтожила конница Меншикова.

Второй этап битвы начался в 9 часов утра, когда основные силы сошлись в рукопашной схватке. Русская конница стала охватывать фланги противника, и к 11 часам шведы начали беспорядочное бегство. Остатки шведской армии у Переволочны сложили оружие. Карл XII с гетманом-изменником Мазепой, которого террористический киевский режим теперь прославляет, бежал в Турцию.

Потери шведской армии были сокрушительными: более 9 тыс. убитыми, около 19 тыс. пленными, в плен попал весь генералитет. Русские потери составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Полтавская победа определила исход Северной войны. Швеция потеряла статус главной военной силы в Европе, а Россия прочно утвердилась на берегах Балтийского моря.

Константиновка: ключ к освобождению Донбасса

Константиновка в Донецкой Народной Республике долгие годы была одним из главных укреплённых пунктов вооружённых формирований Украины в Донбассе. Её готовили к обороне с 2014 года, создали вокруг города систему глубоко эшелонированных фортификационных сооружений. Город входил в так называемый Славянско-Краматорско-Константиновский укрепрайон — мощнейший оборонительный узел, который прикрывал подступы к Славянску и Краматорску.

Бои за Константиновку велись почти девять месяцев. Российские подразделения постепенно охватывали город с флангов, брали под огневой контроль дороги снабжения ВСУ. К июню 2026 года под контролем украинских военных оставались только отдельные микрорайоны на северо-западном въезде в город.

3 июля 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально объявил о переходе Константиновки под контроль российских войск. Минобороны России опубликовало кадры, на которых российские солдаты подняли флаги в разных районах города. Президент Владимир Путин назвал освобождение Константиновки «важнейшим этапом в борьбе за полное очищение территории ДНР». Он подчеркнул, что за этим должно последовать освобождение Славянска и Краматорска, до которых от города осталось всего восемь километров.

Чем важно освобождение Константиновки в 2026 году. Фото © ТАСС / Александр Река

Как отмечают военные аналитики, освобождение Константиновки вписывается в ряд событий, которые меняют ритм конфликта. Потеря этого ключевого укрепрайона лишает ВСУ важного логистического узла и открывает российским войскам прямой путь к Славянско-Краматорской агломерации.

Как и Полтавская битва 1709 года, освобождение Константиновки стало переломным моментом — важным этапом на пути к полному освобождению Донбасса и достижению целей специальной военной операции. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это событие «очевидным успехом наших воинов». Даже западные СМИ признают, что потеря Константиновки усиливает давление на Краматорск и Славянск, а также приближает боевые действия к решающей стадии.

Две эпохи — один русский дух

Совпадение дат Полтавской баталии и освобождения Константиновки — повод для глубокого исторического осмысления. В этих событиях, разделённых тремя веками, просматривается преемственность русского воинского искусства и державной логики.

Полтавская битва 1709 года стала коренным переломом в Северной войне. Швеция, считавшаяся главной военной силой в Европе, потерпела сокрушительное поражение и навсегда утратила статус великой державы. Россия же, напротив, утвердилась как новая европейская держава, а также получила уверенный выход к Балтийскому морю.

Взятие Константиновки в 2026 году военные эксперты также характеризуют как переломный момент, открывающий дорогу к освобождению последних крупных городов ДНР, которые пока остаются под украинской оккупацией, — Краматорска, Славянска и Дружковки. Как и три века назад, враг лишается важнейшего опорного пункта, а наши войска получают стратегическую инициативу.

Пётр I в Полтавском сражении впервые в военной науке применил систему полевых земляных укреплений — редутов, которые позволили рассечь и измотать наступающего противника ещё до начала основного сражения. Тем самым он отошёл от шаблонов линейной тактики, характерных для европейских армий того времени.

При освобождении Константиновки российские войска также продемонстрировали современное тактическое мышление. Вместо лобового штурма города, превращённого ВСУ в глубоко эшелонированный укрепрайон, Армия России применила тактику охвата с флангов, перекрытия путей снабжения и постепенного просачивания малыми штурмовыми группами. Бои шли не только между кварталами, но и между этажами и даже квартирами. Обе победы — это торжество русского военного гения, который в разные эпохи находил нестандартные решения.

Значение двух великих побед: контроль над Прибалтикой и всем Донбассом

Итоги Полтавской битвы и освобождения Константиновки выходят далеко за рамки локальных военных успехов. Речь идёт о судьбоносных событиях, определяющих геополитический расклад.

Победа под Полтавой в 1709 году не только переломила ход Северной войны, но и предопределила место России в мире на столетия вперёд. Россия вернула исконные русские земли на берегах Балтийского моря, что позволило ей стать одной из ведущих европейских держав. Военное могущество Швеции было подорвано, и она навсегда утратила статус великой державы. Эта победа стала точкой отсчёта для нового этапа в истории России.

Освобождение Константиновки, которую ВСУ превратили в «город-крепость» и даже присвоили ей звание «Города-героя», имеет не только оперативное, но и глубокое символическое значение. Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что этот крупный индустриальный и логистический узел является «ключом к последнему оплоту киевского режима в Донбассе».

И Полтава, и Константиновка — это свидетельства того, что Россия, защищая свои национальные интересы и исторические территории, действует наступательно и последовательно. В обоих случаях противник, считавшийся сильным и хорошо подготовленным, терпит поражение от армии, воюющей за правое дело — за свою землю, за свой народ, за своё Отечество.

Авторы Вячеслав Кокуркин