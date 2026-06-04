Иуда №1: Как Мазепа, польский шпион и неудачник, стал «флагом независимости» на Украине Оглавление Мазепа был поляком по крови Как Мазепа обманул русского царя Вольтер продал Мазепу за деньги Байрон сделал предателя героем Европы Голый Мазепа на коне и стриптиз Крест Мазепы для раскольничьего патриарха На Украине из преданного анафеме предателя и развратника Ивана Мазепы лепят национального героя. Худшего символа не придумать. По национальности он поляк. А в Европе с США его знают как героя карикатур и откровенных шоу. 3 июня, 21:45 Под ярмо Польши, а не от России: за что Киев на самом деле боготворит Мазепу. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © GPTChat, © Gemini Nano Banana

Мазепа был поляком по крови

Ключевой фигурой со знаком минус в российско-украинских отношениях является Иван Степанович Мазепа. Для нашей страны он проклятый церковью предатель государства. В Незалежной он национальный герой, «символ украинского сопротивления России и флаг движения к независимости». Если углубиться в историю, то складывается ощущение, что Украине эту фигуру навязали.

Иван Мазепа. Фото © Wikipedia / Stepan Zemlyukov.

Иван (Ян) Мазепа родился в 1639 году недалеко от Киева в Подольском палатинате — это административно-территориальная единица Речи Посполитой. Его семьёй были шляхтичи, имевшие родовые герб и село. В польской википедии прямо написано, что Мазепа поляк, действовавший в интересах польского короля.

На самом деле Иван Мазепа пытался не освободить Украину, а вернуть её под ярмо Речи Посполитой. Об этом свидетельствует документ под названием «Союз между Польшей и Мазепой», опубликованный камергером шведского короля Карла XII в 1740 году. Согласно этому соглашению, полякам бы отходило всё украинское левобережье, а Мазепа получал бы на правах польского вассала Чернигов, Витебск и Полоцк.

Мать Ивана Мазепы. Фото © Wikipedia / Иван Московит - Сергій Павленко

В XIX веке образ Мазепы активно использовался польской мистической сектой «Круг Божьего дела». Эта организация занималась подрывной деятельностью в Российской империи. Её члены придерживались идеологии польского мистического мессианизма. По их мнению, поляки богоизбранный народ, а Польша — якобы распятый Иисус, который воскреснет. Членом секты был поэт Юлиуш Словацкий, написавший трагедию «Мазепа». Предатель выставлялся там в максимально комплементарном виде утончённым польским аристократом. Другой член секты, Адам Мицкевич, аллегорически упомянул линию Мазепы в поэме «Конрад Валленрод». Посыл сводился к тому, что полякам нужно занимать высокие посты в России, чтобы разрушать её изнутри.

Как Мазепа обманул русского царя

Иван Мазепа в молодости присягнул Петру I и пошёл на службу к России, став после череды интриг гетманом Войска Запорожского.

Исторический факт: личная охрана новоявленного гетмана была набрана не из местных казаков, а из русских солдат, предоставленных ему нашем царём. Судя по всему, казачество не приняло Мазепу за своего, считая чужаком. Пётр I не мог об этом не знать. Для него это было гарантией, что Мазепа не сможет войти в сговор с казаками и устроить бунт.

Казаки считали Мазепу чужаком. Фото © Wikipedia / Martin Bernigeroth

На службе у России Мазепа находился 22 года. Он пользовался безграничным доверием русского царя. Достаточно сказать, что Мазепа одним из первых получил высшую награду страны — орден Андрея Первозванного.

Пётр I никогда не верил доносам на Мазепу и, наоборот, по его оговорам казнил нескольких представителей казачьей верхушки. Известна история Василия Кочубея и его несовершеннолетней дочери Матрёны. Иван Мазепа был её крестным. Будучи уже 65-летним стариком, гетман влюбился в неё и склонил к близости. Отец попытался помешать их отношениям. Тогда Мазепа написал Петру I донос, из-за которого Кочубея пытали и убили.

Предательство России Иван Мазепа совершил в 68-летнем возрасте. На его сторону перешла лишь малая часть казачества. После присяги шведскому королю Карлу XII жизнь Мазепы покатилась под откос. Уже через год, в 1709 году, шведы потерпели сокрушительное поражение под Полтавой, а потерявший всё предатель умер. Есть несколько версий. По одной из них, он скончался от страха. По второй, его отравили. Не исключено, что ядом его накормил Карл XII. Мотив у шведского короля имелся: он нуждался в деньгах для продолжения войны, а у Мазепы, укравшего казну Войска Запорожского, они были.

Судьба Мазепы — история не только предательства, но и абсолютного политического провала.

Подлинная история Ивана Мазепы: не украинец, а поляк. Фото © Wikipedia / Густав Улоф Седерстрём

Вольтер продал Мазепу за деньги

Для французского философа Вольтера Иван Мазепа тоже был поляком, а не украинцем.

— Польский шляхтич по имени Мазепа был пажом Яна Казимира (польский король. — Прим. ред.) и при его дворе приобрёл некоторый европейский лоск. В молодости у него был роман с женой одного польского шляхтича, и муж его возлюбленной, узнав об этом, велел привязать Мазепу нагим к дикой лошади и выпустить её на свободу. Лошадь была с Украины и убежала туда, притащив с собой Мазепу, полумёртвого от усталости и голода. Его приютили местные крестьяне; он долго жил среди них и отличился в нескольких набегах на татар. Благодаря превосходству своего ума и образования он пользовался большим почётом среди казаков, слава его всё более росла, так что царь принуждён был объявить его украинским гетманом, — это отрывок из биографического романа «Истории Карла XII», написанного Вольтером в 1731 году. Автор опирался на свидетельства польских очевидцев.

Вольтер называл Мазепу «отважным и предприимчивым человеком», который якобы не побоялся заявить Петру I о «непокорном национальном духе Украины». По Вольтеру, Мазепа давно замышлял «восстание».

Несомненно, для Вольтера это был политический заказ. Однако спустя двадцать лет конъюнктура изменилась. Философ взял деньги российской императрицы Елизаветы I и написал на них книгу «Истории Российской империи при Петре Великом». В этом произведении Мазепа стал «варваром» и «глупцом», который вместо того, чтобы «в почтенном возрасте подумать о боге, пустился в политические авантюры».

Прижизненный портрет Ивана Мазепы. Автор неизвестен. Фото © Wikipedia

К началу XIX века об Иване Мазепе забыли. Даже врагам России он стал не нужен: его считали неудачником, из-за предательства которого русские только усилились. Но всё изменилось, когда в литературную моду вошёл романтизм.

В 1818 году публикуется поэма лорда Байрона «Мазепа». Английский поэт умудрился вылепить из предателя романтического героя, чьим страданиям читатели должны сочувствовать. То есть Мазепа предал не потому что «глупец» (по Вольтеру), а потому что сверхчеловек и богоборец масштаба Наполеона.

По сюжету старец Мазепа рассказывает Карлу XII историю из своей молодости. У Мазепы тогда был роман с замужней женщиной. Её муж узнал об этом, раздел наглеца донага, привязал его к спине лошади и отправил куда подальше. Конь скакал день и ночь, и вскоре молодой Мазепа оказался на Украине. Так, под волшебным пером Байрона старый развратник превратился в молодого прекрасного юношу, жертву непреодолимых обстоятельств. Поэма быстро стала европейским хитом.

Заметим, лорд Байрон не был простым писателем. Например, он погиб, возглавляя греческих диверсантов во время Греческого восстания против Османской империи. Официально — боролся за свободу. Неофициально — мог выполнять секретное поручение английской короны. Как известно, Россия тоже помогала грекам — и всё шло к тому, что Греция попадёт под наш протекторат.

Голый Мазепа на коне и стриптиз

С лёгкой руки Байрона Мазепа стал очень модным в Европе. Можно предположить, что за произведения о нём начали хорошо платить. О Мазепе написал романист Виктор Гюго. Ему посвятил музыку композитор Ференц Лист. Его рисовали художники Теодор Жерико и Орас Верне — эти картины потом тиражировались в виде открыток. Изображения с ним украшали палаты французского короля Луи Филиппа.





Центральным сюжетом оставалась история о том, как Мазепу привязали к лошади. Если разобраться, в реальности всё было по-другому. Скорее всего, Мазепу не только раздели, но и вымазали дёгтем, и посадили не на коня, а на осла — именно так в его времена выглядело наказание за связь с замужней женщиной.

Западные инвестиции в Мазепу принесли неожиданные плоды. Его голые картинки на коне становились с каждым годом откровеннее и в конце концов превратились в нечто типа современного журнала «Плейбой». У простых людей всё это ассоциировалось не с политикой, а с мифами о похищении Европы и царе Диомеде.

В шестидесятых годах XIX века в США произвела фурор ипподрама «Мазепа». По сути это было откровенное шоу, где американская стриптизёрша Ада Менкен ездила голой на коне. У актрисы появились подражатели. Вскоре аналогичное шоу, но с большим размахом, поставил цирк Агнессы Лейк. Более скромные варианты игрались в кабаках.

Однако к началу XX века о Мазепе стали снова забывать. Ещё какое-то время его образ на коне использовали в карикатурах на провалившихся политиков.

Но прошло сто лет, и предатель оказался «национальным героем»...





Крест Мазепы для раскольничьего патриарха

Реабилитация Мазепы на Украине стартовала сразу после распада Советского Союза. В 1992 году его изображение появилось на гривнах. В 1995-м вышли почтовые марки с ним. В нулевых началось строительство памятников ему. В 2009-м был учреждён знак отличия «Крест Мазепы», отлитый из серебра. Первым эту награду получил Всеволод Мазепа, председатель совета старейшин международной общественной организации «Семья Мазеп». Другим обладателем награды стал Владимир Пилат, верховный атаман международной федерации боевого гопака.

Самым знаменитым носителем «креста Мазепы» стал украинский раскольничий патриарх Филарет (Денисенко). По данным местной прессы, он не обрадовался такому «счастью» и противился награждению как мог.

А в 2017 году тогдашний президент Украины Пётр Порошенко назвал Мазепу символом страны. Что ж, каков символ...

Авторы Пётр Егоров