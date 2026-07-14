ВСУ охотились за мотоциклом с ребёнком: как бойцы спасли 10-летнюю Софию из Константиновки

Украинские беспилотники неоднократно пытались ударить по российским военным, вывозившим из Константиновки десятилетнюю Софию на мотоциклах. Девочка осталась без попечения родителей и находилась в зоне боевых действий, пока её не взяли под крыло российские военные, узнал Life.ru.

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За ребёнком отправились трое бойцов Южной группировки войск. Опасный участок им пришлось преодолевать на мотоциклах, рассказал командир штурмового взвода с позывным Куба. Ещё по дороге к Софии группу поджидал ударный дрон. Офицер успел резко уложить мотоцикл на бок, а ехавший следом военнослужащий ногой попал по лопастям аппарата. Беспилотник развалился и не взорвался.

Уже во время эвакуации воздушная угроза возникла снова. По словам Кубы, аппарат дважды заходил на мотоцикл, на котором он вёз девочку, однако атака сорвалась. Возле другого населённого пункта к группе приблизился ещё один БПЛА.

«Ребята быстро среагировали, сбили его на лету. Не успел подлететь даже», — рассказал старший лейтенант.

Life.ru ранее сообщил, что бойцы ВС РФ почти месяц присматривали за Софией: приносили продукты, дарили подарки и охраняли место, где она жила. Когда появился безопасный маршрут, ребёнка вывезли из города. Сейчас девочка находится в безопасности.