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14 июля, 07:27

ВСУ охотились за мотоциклом с ребёнком: как бойцы спасли 10-летнюю Софию из Константиновки

ВСУ дважды атаковали мотоцикл, на котором эвакуировали девочку из Константиновки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские беспилотники неоднократно пытались ударить по российским военным, вывозившим из Константиновки десятилетнюю Софию на мотоциклах. Девочка осталась без попечения родителей и находилась в зоне боевых действий, пока её не взяли под крыло российские военные, узнал Life.ru.

Видео © Life.ru

За ребёнком отправились трое бойцов Южной группировки войск. Опасный участок им пришлось преодолевать на мотоциклах, рассказал командир штурмового взвода с позывным Куба. Ещё по дороге к Софии группу поджидал ударный дрон. Офицер успел резко уложить мотоцикл на бок, а ехавший следом военнослужащий ногой попал по лопастям аппарата. Беспилотник развалился и не взорвался.

Уже во время эвакуации воздушная угроза возникла снова. По словам Кубы, аппарат дважды заходил на мотоцикл, на котором он вёз девочку, однако атака сорвалась. Возле другого населённого пункта к группе приблизился ещё один БПЛА.

«Ребята быстро среагировали, сбили его на лету. Не успел подлететь даже», — рассказал старший лейтенант.

Отдал рацию и умер: Боец ВС РФ подорвался на мине, спасая девочку-сироту из Константиновки
Отдал рацию и умер: Боец ВС РФ подорвался на мине, спасая девочку-сироту из Константиновки

Life.ru ранее сообщил, что бойцы ВС РФ почти месяц присматривали за Софией: приносили продукты, дарили подарки и охраняли место, где она жила. Когда появился безопасный маршрут, ребёнка вывезли из города. Сейчас девочка находится в безопасности.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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