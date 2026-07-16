Стало известно о судьбе матери 10-летней Софии, эвакуированной из Константиновки

Мать 10-летней Софии, которую ранее эвакуировали из Константиновки, погибла в начале марта в селе Степановка. Сейчас специалисты устанавливают местонахождение возможных родственников девочки. Об этом РИА «Новости» сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Девочка была эвакуирована 27 мая бойцами 77-го отдельного мотострелкового полка. Она была вывезена в один из пунктов временного размещения в город Шахтёрск. Мать девочки погибла в начале марта в селе Степановка, местонахождение родственников в данный момент устанавливается», — сказала она.

Морозова отметила, что после эвакуации военнослужащие оказывали девочке необходимую помощь. Ей обеспечили питание, безопасность и поддержку на время пребывания в пункте размещения. Обстоятельства гибели матери Софии и дальнейшая судьба ребёнка остаются на контроле специалистов.

Ранее стало известно об эвакуации из Константиновки 10-летней девочки Софии, оставшейся без попечения родителей. Военнослужащие Южной группировки войск на протяжении почти месяца помогали ребёнку: приносили продукты, дарили подарки и обеспечивали охрану дома, где она находилась. После появления возможности безопасно вывезти девочку военные организовали её эвакуацию.