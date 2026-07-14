«Боялась, но поднялась»: 10-летняя София из Константиновки раскрыла, как спаслась от «Бабы Яги»

Десятилетняя София из Константиновки, спасённая российскими военными, в беседе с телеканалом «Звезда» вспомнила, как оказалась под ударом украинского беспилотника «Баба Яга». Девочка чудом не пострадала от сброшенной мины, но её сопровождающий был ранен.

Девочка вспомнила, как оказалась под ударом украинского беспилотника «Баба Яга». Видео © Телеканал «Звезда»

София призналась, что сначала от страха не могла пошевелиться и сидела в кустах. Однако, собравшись с силами, она взяла рацию раненого и отправилась искать связь. Бойцы откликнулись сразу и предупредили, что запустят свой дрон, который укажет ей путь в безопасное место.

Беспилотник появился быстро и мигал, показывая направление. Девочка то теряла его из виду, то снова находила, но в итоге вышла к военнослужащему с позывным Марс. По открытой местности ребёнка несли на спине — маршрут, по словам бойца, был крайне опасным.

Ранее Life.ru рассказывал, что бойцы ВС РФ почти месяц присматривали за Софией: приносили продукты, дарили подарки и охраняли место, где она жила. Когда появился безопасный маршрут, ребёнка вывезли из города. Сейчас девочка находится в безопасности.