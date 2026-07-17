Станет дочерью героя: Семья бойца, спасшего Софью в Константиновке, хочет оформить опеку

Супруга военнослужащего, участвовавшего в спасении десятилетней Софии из Константиновки, намерена оформить над ней опеку. Информацию об этом подтвердил представитель региональных органов опеки.

«Ребёнка планирует взять под опеку с удочерением жена бойца, который принимал участие в спасении девочки», — поделился собеседник РИА «Новости». Сейчас с малышкой работают профильные специалисты, её самочувствие оценивается как стабильное.

Восьмого июля Минобороны отчиталось об успешной эвакуации несовершеннолетней из Константиновки. Девочка осталась без родных: как пояснила омбудсмен Мария Львова-Белова, мать ребенка скончалась, отца та не помнит, а дедушка с бабушкой погибли после попадания украинского беспилотника в их жильё.

Уполномоченная по правам ребёнка лично контролирует оказание необходимой помощи пострадавшей. Напомним, третьего июля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об установлении контроля над Константиновкой. Президент охарактеризовал данный успех как стратегически важный шаг для освобождения Донбасса.

Ранее Life.ru рассказывал, что бойцы ВС РФ почти месяц присматривали за Софией: приносили продукты, дарили подарки и охраняли место, где она жила. Когда появился безопасный маршрут, ребёнка вывезли из города. Сейчас девочка находится в безопасности.