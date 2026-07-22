Российский военнослужащий группировки войск «Юг» с позывным Гнев рассказал о ситуации во время боевых действий в районе Константиновки. По его словам, группа ВС РФ столкнулась с украинскими бойцами, которые находились в неадекватном состоянии. Об этом он сообщил газете «Известия».

Во время движения военнослужащие заметили троих бойцов ВСУ. По словам Гнева, они выглядели дезориентированными и не ожидали присутствия российских военных поблизости.

«Как под наркотиками, пришибленные. И как их не убрать, когда они в таком состоянии, даже не важно, сколько их, одного нашего бойца хватит вполне», — сказал он.

По мнению штурмовика, украинское командование могло не располагать полной информацией о расположении российских подразделений, из-за чего военнослужащие оставались без необходимых данных. После выполнения задачи группа вернулась на свои позиции и передала информацию командованию. Как отметил Гнев, занятый участок позволил продолжить продвижение подразделений, организовать подвоз подкрепления и эвакуацию раненых.

Ранее сообщалось о ситуации с военнослужащими 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, которые находятся на позициях в районе Уланово Сумской области. Родственники бойцов 1-го батальона подразделения продолжают публиковать обращения в социальных сетях, где рассказывают о проблемах с обеспечением и медицинской помощью.