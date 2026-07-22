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22 июля, 06:46

«Умирают без помощи»: Стало известно о критической ситуации в 101-й бригаде теробороны под Сумами

Бойцы 101-й бригады ВСУ жалуются на отсутствие медпомощи под Сумами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Военнослужащие 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, находящиеся на позициях в районе Уланово Сумской области, остаются без своевременной медицинской помощи. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, родственники военнослужащих 1-го батальона 101-й ОБр ТерО продолжают публиковать в социальных сетях обращения, в которых рассказывают о положении своих близких.

Как утверждается, некоторые подразделения находятся на позициях более 110 дней. При этом, по словам источника, раненые военнослужащие «умирают без оказания медицинской помощи и обеспечения».

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Ранее пленный боец ВСУ сообщил, что сослуживцы на позициях страдали от голода, еду привозили раз в три дня, а воду брали из ручьёв, проблемы с обеспечением подтверждаются данными перехватов и показаниями. Он признался, что падал в голодный обморок.

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Дарья Денисова
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