Военнослужащие 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, находящиеся на позициях в районе Уланово Сумской области, остаются без своевременной медицинской помощи. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, родственники военнослужащих 1-го батальона 101-й ОБр ТерО продолжают публиковать в социальных сетях обращения, в которых рассказывают о положении своих близких.

Как утверждается, некоторые подразделения находятся на позициях более 110 дней. При этом, по словам источника, раненые военнослужащие «умирают без оказания медицинской помощи и обеспечения».

Ранее пленный боец ВСУ сообщил, что сослуживцы на позициях страдали от голода, еду привозили раз в три дня, а воду брали из ручьёв, проблемы с обеспечением подтверждаются данными перехватов и показаниями. Он признался, что падал в голодный обморок.