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19 июля, 05:59

«По трое суток не ели»: Бойцы ВСУ жуют молотый кофе, пока командование морит их голодом

Пленный боец ВСУ рассказал о голодных обмороках и нехватке воды на позициях

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинские военные падали в голодные обмороки из-за нехватки продовольствия на позициях. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвиг Малаховский.

«У меня был [голодный обморок]. По трое суток не кушали, воды вообще не было», признался боец, отвечая на вопрос о голоде.

По его словам, командование доставляло питание лишь раз в три дня. На четверых полагалось две банки тушёнки, лапша быстрого приготовления, чай и сахар.

Воду украинские военные брали из ближайшего ручья, а с наступлением морозов были вынуждены топить снег. Один раз прислали большую пачку молотого кофе, который просто жевали.

Проблемы со снабжением украинских подразделений на передовой, включая острый дефицит продовольствия, воды, боеприпасов и медикаментов, неоднократно подтверждались как показаниями пленных, так и данными радиоперехватов.

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Ранее пленный украинский военнослужащий Геннадий Шабанов выразил готовность ликвидировать командование ВСУ и закладывать взрывчатку под машины военкомов, назвав сотрудников ТЦК людьми, которых «не жалко». Он рассказал, что на передовую отправляют хромых и больных, вырванных с улиц после избиений. Уроженец Глухова Сумской области, ранее служивший в погранслужбе, добровольно сдался в плен сразу после прибытия на передовую, а на допросе выдал все координаты своих позиций.

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Юрий Лысенко
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