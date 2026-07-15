Украинский военнослужащий Геннадий Шабанов, оказавшийся в плену у российских военных, заявил о готовности выступить против командования ВСУ и сотрудников ТЦК. Он попросил включить его в списки на обмен. Об этом он заявил на видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС.

«В ходе допроса я все координаты обозначил, где служил. Я готов ликвидировать командование ВСУ. Готов закладывать закладки под машины ТЦК для их ликвидации. ТЦК — это такие люди, которых не жалко. Людей вырывают с улиц, хромых, больных догоняют, бьют, потом на передок кидают», — сказал он.

Шабанов попал в плен вскоре после прибытия на передовую. Там отметили, что мужчина не стал оказывать сопротивления и добровольно сдался российским военнослужащим. Собеседники агентства сообщили, что пленный является уроженцем города Глухова Сумской области и ранее служил в украинской пограничной службе. По их словам, он несколько лет находился на позициях и выполнял обязанности в составе подразделения.

Шабанов критиковал ситуацию, при которой, по его словам, подготовленные бойцы остаются в тылу, а мобилизованных без достаточного опыта отправляют на передовую. При этом представители российских ведомств выразили сомнения в искренности заявлений военнопленного. Там подчеркнули, что намерения Шабанова будут проверены после возможного обмена.

Ранее украинский военнопленный заявил, что выбранный Киевом политический курс, по его мнению, не привёл к сближению с Европой и НАТО. Он отметил, что Украина продолжает увеличивать долговые обязательства, а боевые действия сопровождаются значительными потерями среди людей.