В моргах Чернигова и Черниговской области остаются сотни тел военнослужащих ВСУ, в том числе уже опознанных родственниками. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В моргах Чернигова и области продолжают находиться сотни тел украинских националистов, в том числе опознанных родственниками. Работники медицинских учреждений сообщают о лимитах ежедневных захоронений», — говорится в сообщении.

Родственникам разрешают забирать не более пяти тел военнослужащих в сутки. Подобные меры якобы введены для того, чтобы избежать усиления «упаднических настроений» среди местных жителей.

Ранее сообщалось, что в освобождённой Константиновке остаётся большое количество тел украинских военнослужащих. Специалисты продолжают обследовать территорию города, поэтому назвать точное число погибших пока невозможно.