Беспилотники ВСУ атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

Украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. На месте работают специальные службы, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы. Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте», — рассказал глава региона.

Губернатор не привёл сведения о возможных пострадавших и повреждениях.

Ранее силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили четыре украинских беспилотника над Севастополем. Воздушные цели перехватили в Балаклавском районе. Об отражении атаки сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале. Информация о пострадавших не поступала.