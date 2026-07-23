Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 03:27

Беспилотники ВСУ атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. На месте работают специальные службы, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы. Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте», — рассказал глава региона.

Губернатор не привёл сведения о возможных пострадавших и повреждениях.

В ДНР из-за атак БПЛА ВСУ и детонации ВОП погибли двое, 10 человек пострадали
В ДНР из-за атак БПЛА ВСУ и детонации ВОП погибли двое, 10 человек пострадали

Ранее силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили четыре украинских беспилотника над Севастополем. Воздушные цели перехватили в Балаклавском районе. Об отражении атаки сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале. Информация о пострадавших не поступала.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ульяновская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar