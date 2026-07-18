В Воронежской области обломки БПЛА разрушили частный дом, пострадавших нет

В одном из районов Воронежской области обломки сбитого беспилотника упали на частный дом, полностью разрушив его. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Глава области уточнил, что минувшей ночью силы ПВО обнаружили и уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов над двумя городами и шестью районами региона. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области уже отменена.

Ранее сообщалось, что в пригороде Воронежа при падении обломков сбитого беспилотника пострадал мужчина 1997 года рождения, которого доставили в больницу для оказания помощи. Ночью ПВО уничтожила БПЛА на подлёте, после чего обломки повредили три частных дома (стена, кровля, забор, крыша) и выбили стёкла в нежилом здании, но режим опасности не вводился.