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18 июля, 10:30

В Воронежской области обломки БПЛА разрушили частный дом, пострадавших нет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI / Не является фото с места событий

В одном из районов Воронежской области обломки сбитого беспилотника упали на частный дом, полностью разрушив его. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Глава области уточнил, что минувшей ночью силы ПВО обнаружили и уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов над двумя городами и шестью районами региона. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области уже отменена.

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Ранее сообщалось, что в пригороде Воронежа при падении обломков сбитого беспилотника пострадал мужчина 1997 года рождения, которого доставили в больницу для оказания помощи. Ночью ПВО уничтожила БПЛА на подлёте, после чего обломки повредили три частных дома (стена, кровля, забор, крыша) и выбили стёкла в нежилом здании, но режим опасности не вводился.

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Анастасия Никонорова
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