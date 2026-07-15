Мужчина пострадал после падения обломков сбитого беспилотника под Воронежем

В пригороде Воронежа в результате падения обломков уничтоженного беспилотника пострадал мужчина 1997 года рождения. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным властей, ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА на подлёте к Воронежу.

После падения обломков повреждения получили три частных дома. В одном из них пострадала стена, в другом повреждены кровля и забор, в третьем — только крыша. Кроме того, выбиты стёкла в одном нежилом здании.

Власти отметили, что исходя из оперативной обстановки режим опасности атаки беспилотников в регионе не вводился.

Ранее Life.ru писал о трёх пострадавших в Белгородской области после ночной атаки БПЛА ВСУ. Всем получившим повреждения оказывают медицинскую помощь.