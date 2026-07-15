Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Три человека получили ранения в результате атак беспилотников на Белгородскую область. Удары пришлись по нескольким населённым пунктам региона, сообщили в оперативном штабе регионе.

Один из эпизодов произошёл ночью 15 июля в городе Грайворон, где при детонации FPV-дрона пострадали мужчина и женщина. Они получили множественные осколочные ранения и были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Позже утром беспилотник атаковал частный дом в селе Никольское Белгородского округа. Мужчина получил непроникающие осколочные ранения грудной клетки и был передан медикам.

В результате удара также оказалось повреждено остекление жилого дома. Специалисты оценивают последствия атак, а экстренные службы продолжают работать на местах происшествий.

Ранее Life.ru писал, что жительница посёлка Октябрьский Белгородской области пострадала после удара FPV-дрона по частному дому. Женщина получила осколочные ранения пальцев руки, а на месте происшествия произошло возгорание крыши, которое удалось быстро ликвидировать. Кроме того, были повреждены окна домов, гараж и два автомобиля.