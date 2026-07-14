Собянин: 340 дронов атаковали Московский регион за последние сутки

За последние сутки в сторону Московского региона направлясь 340 беспилотных аппаратов ВСУ, которые ликвидировали системы противовоздушной обороны. Более 50 вражеских дронов ликвидировали непосредственно на подлёте к столице. Градоначальник Сергей Собянин прокомментировал масштаб атаки на столичный регион.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — сообщил он.

Всего за день 14 июля расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 252 украинских беспилотника самолётного типа. Противник атаковал территорию 13 российских регионов, включая Московскую область. Также военные поражали цели над акваториями Азовского и Чёрного морей.