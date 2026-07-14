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14 июля, 17:13

Женщина пострадала при ударе FPV-дрона ВСУ по дому в Белгородской области

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Женщина пострадала при ударе украинского FPV-дрона по частному дому в посёлке Октябрьский Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Она получила осколочные ранения.

«Женщину с осколочными ранениями пальцев руки бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. В доме произошло возгорание крыши, которое было ликвидировано», — говорится в сообщении.

Также в посёлке повреждено остекление частного дома, квартиры в многоквартирном доме, гараж, а также два автомобиля — грузовой и легковой.

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Ранее женщина пострадала в результате украинского удара по Шебекино под Белгородом. Её госпитализировали с ранениями.

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Матвей Константинов
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