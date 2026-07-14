Пять грузовых судов подорвали дроны и ракеты в крупнейших портах Украины за день

Российские военные за несколько часов нанесли серию ударов по портовой и транспортной инфраструктуре Украины. По данным Mash, поражены не менее пяти грузовых судов в портах Одессы, Черноморска, Измаила, Южном, Рени и Затоке.

Часть из них находилась у причалов, другие пытались покинуть гавани. По данным журналистов, для ударов применялись реактивные дроны «Герань-4» и ракеты «Торнадо-С». Из-за неспособности ПВО Украины противостоять атаке ВС РФ Румыния отдала приказ поднять в небо авиацию. Но лишь для наблюдения — из-за присутствия в небе над Чёрным морем двух российских Су-57 с полной боевой нагрузкой.