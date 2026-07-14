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14 июля, 14:12

Пять грузовых судов подорвали дроны и ракеты в крупнейших портах Украины за день

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные за несколько часов нанесли серию ударов по портовой и транспортной инфраструктуре Украины. По данным Mash, поражены не менее пяти грузовых судов в портах Одессы, Черноморска, Измаила, Южном, Рени и Затоке.

Видео © Телеграм / Одесса Инфо

Часть из них находилась у причалов, другие пытались покинуть гавани. По данным журналистов, для ударов применялись реактивные дроны «Герань-4» и ракеты «Торнадо-С». Из-за неспособности ПВО Украины противостоять атаке ВС РФ Румыния отдала приказ поднять в небо авиацию. Но лишь для наблюдения — из-за присутствия в небе над Чёрным морем двух российских Су-57 с полной боевой нагрузкой.

Кроме того, наши беспилотники успешно атаковали объекты инфраструктуры логистического центра «Мигтранса», 12 грузовиков и бензовоз с топливом для ВСУ. Также Минобороны России официально сообщало о нескольких поражённых судах. Утром ведомство заявило об ударе по сухогрузу во время разгрузки военных грузов в порту Южный и по танкеру, следовавшему из Черноморска в Одессу.

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Андрей Бражников
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