В порту под Одессой уничтожили 12 грузовиков и бензовоз с топливом для ВСУ

Российские военные нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры и технике в порту Южный Одесской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По версии ведомства, высокоточное оружие воздушного базирования поразило логистический центр компании «Мигтранс». В министерстве утверждают, что предприятие было задействовано в перевозке грузов для украинской армии.

«Кроме того в порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «Мигтранс», — говорится в сообщении.

Также, как заявили в Минобороны, под удар попали 12 грузовых машин и бензовоз, которые использовались для доставки военных грузов и горюче-смазочных материалов ВСУ.

В Минобороны РФ ранее заявили, что российские военные поразили танкер, следовавший из Черноморска в Одессу. По данным ведомства, в порту Южный также были атакованы объекты топливной инфраструктуры, семь резервуаров с ГСМ и сухогруз, который был занят разгрузкой оружия.