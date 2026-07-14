«Мясника Зеленского» отправили в СИЗО без права залога

Суд в Киеве избрал меру пресечения бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская» Станиславу Лучанову. Его отправили под арест на 60 дней без права внесения залога.

Лучанова подозревают в организации убийства двух человек. На время предварительного ареста он будет находиться в киевском СИЗО.

Судья пояснил, что решение может быть обжаловано стороной защиты. Трансляция заседания велась на YouTube-канале издания «Общественное. Новости».

Ранее Life.ru писал, что дело Лучанова связано с громким скандалом вокруг 155-й бригады ВСУ. По версии украинского следствия, речь идёт об убийстве двух гражданских после бытового конфликта в селе Калиновка Киевской области.

В ночь на 28 июня 2026 года были похищены Максим и Роман Мосейчуки. Предположительно, поводом стала ссора, о которой жена Лучанова пожаловалась мужу.

После этого Лучанов собрал подчинённых, которые ворвались в дом семьи Мосейчук. Мужчин вывезли в другой регион и убили. Участников предполагаемого преступления задержали.

На суде некоторые фигуранты заявляли, что выполняли приказ руководства. Сам Лучанов также был внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*. Авторы ресурса обвиняли его в превышении полномочий в личных целях и действиях, дискредитирующих ВСУ.

Станислав Лучанов ранее командовал 155-й отдельной механизированной бригадой ВСУ «Анна Киевская». Это соединение уже фигурировало в скандалах на Украине, а после задержания бывшего командира внимание к нему усилилось.

Украинские источники также писали о более широком скандале вокруг бывшего комбрига: его обвиняли в превышении полномочий, жестоком обращении и использовании военных в личных целях.

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