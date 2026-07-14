Женщина ранена в Шебекино при взрыве дрона ВСУ
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Жительница Шебекина пострадала при детонации украинского беспилотника. Осколки попали ей в плечо и ногу, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
«В городе Шебекино в результате взрыва дрона женщина получила осколочные ранения плеча и ноги», — говорится в сообщении оперштаба.
Пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где медики оказали ей первую помощь. Для дальнейшего лечения пациентку планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.
После серии атак в Шебекинском округе повреждения получили два грузовика и пять легковых машин. У торгового объекта выбиты стёкла и повреждена входная группа. Обломки и взрывная волна также повредили частный дом — загорелась кровля. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Последствия зафиксировали ещё в трёх округах. В Белгородском повреждена «Газель», в Ракитянском посечён автомобиль, а в Грайворонском беспилотник взорвался на территории предприятия. В административном здании предприятия разбиты окна, повреждены крыша и внутренняя отделка.
По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 288 украинских БПЛА. Так, в результате атаки дронов пострадал Афипский НПЗ. Также один человек пострадал в Северском районе Кубани из-за упавших обломков сбитого БПЛА. А в Башкирии при отражении массовой атаки дронов на промзону Салавата произошло задымление. Этой же ночью ПВО сбила около 20 аппаратов в Таганроге и пяти районах Ростовской области.
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