Женщина ранена в Шебекино при взрыве дрона ВСУ

После серии атак в Шебекинском округе повреждения получили два грузовика и пять легковых машин. У торгового объекта выбиты стёкла и повреждена входная группа. Обломки и взрывная волна также повредили частный дом — загорелась кровля. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Последствия зафиксировали ещё в трёх округах. В Белгородском повреждена «Газель», в Ракитянском посечён автомобиль, а в Грайворонском беспилотник взорвался на территории предприятия. В административном здании предприятия разбиты окна, повреждены крыша и внутренняя отделка.