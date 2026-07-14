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14 июля, 05:11

На Кубани человек пострадал при падении обломков БПЛА после атаки ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Северском районе Краснодарского края зафиксированы последствия атаки беспилотников. Один человек получил травмы после падения обломков сбитого БПЛА и был доставлен в больницу.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Специалисты уточняют обстоятельства произошедшего и оценивают последствия падения фрагментов.

Обломки беспилотника упали сразу по 16 адресам в посёлке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На всех участках работают оперативные и специальные службы.

Сейчас специалисты проводят обследование территорий и устраняют последствия происшествия. Информация о возможных повреждениях уточняется.

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Ранее Life.ru писал, что в Башкирии силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на промзону Салавата. После падения обломков сбитых дронов на территории появились очаги задымления. Оперативные службы быстро приступили к ликвидации последствий, информации о пострадавших не поступало.

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Юния Ларсон
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