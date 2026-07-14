Херсонская область осталась без электричества из-за аварии в энергосистеме

Жители сразу нескольких районов Херсонской области столкнулись с масштабным отключением электроэнергии. Причиной стало технологическое нарушение в энергосистеме соседнего региона, сообщили местные энергетики.

Как уточнили в компании «Херсонэнерго», без света временно остались 14 муниципальных образований. В список вошли Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Генический, Новотроицкий и другие округа региона.

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область», – сообщили в компании.

Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Энергетики пообещали вернуть электроснабжение в пострадавшие районы в кратчайшие сроки после устранения последствий аварии. Сейчас причины нарушения и сроки полного восстановления подачи электричества уточняются. Жителям рекомендуют следить за обновлениями от местных служб.

Ранее Life.ru писал, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о последствиях атак на регион. По его словам, в результате обстрелов погибли сотни мирных жителей, среди погибших есть дети. Власти региона заявляли, что гражданская инфраструктура регулярно сталкивается с повреждениями.