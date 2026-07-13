В ДНР после атак дронов ВСУ погибли восемь человек, включая ребёнка

С начала суток восемь жителей Донецкой Народной Республики, включая ребёнка, погибли в результате ударов беспилотников украинских вооружённых формирований, ещё десять человек получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, атаки ударных дронов стали причиной гибели мирных жителей и серьёзных травм у других граждан.

«Восемь человек, в том числе ребёнок, погибли, ещё десять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА вооружённых формирований Украины», – написал Пушилин.

Ранее Life.ru сообщал, что украинский дрон атаковал частный дом в Запорожской области, в результате чего погибла 78-летняя женщина, а ещё трое членов семьи получили ранения. Власти обеспечивают пострадавшим медицинскую помощь.