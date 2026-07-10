Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо озвучил обновленные данные о потерях среди гражданского населения. По его словам, атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) унесли жизни 545 человек, при этом 20 погибших — дети. Общее число пострадавших достигло 3,7 тысячи.

Губернатор отметил, что гражданское население области сталкивается с обстрелами со стороны украинских войск практически ежедневно.

«В результате агрессии ВСУ погибли уже 545 мирных жителей, 3,7 тысяч человек получили ранения. Среди погибших 20 детей. Если бы это воспринималось где-то в другом регионе, никто бы, наверное, не поверил. Но мы всё это видим наяву», — рассказал Сальдо в рамках международного онлайн-телемоста «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».

Только за минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них 38 человек погибли, включая 1 ребёнка, 270 ранены, в том числе 8 детей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что нацистский режим Владимира Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Таким образом Киев пытается продемонстрировать западным кураторам «эффективность» их оружия, чтобы получить новые партии вооружений.