В ЛНР при атаке украинских БПЛА погиб мужчина, ранены трое гражданских

В пятницу вооружённые формирования Украины (ВФУ) несколько раз атаковали территорию Сватовского муниципального округа Луганской Народной Республики, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе «Макс».

«Украинский БПЛА ударил по легковой машине на участке автодороги Сватово – Нижняя Дуванка. Пострадали два человека: 73-летняя женщина получила ранения, 73-летний мужчина погиб», — отметил Пасечник.

По его словам, ещё один беспилотник атаковал легковой автомобиль в черте города Сватово, в результате чего получили ранения 45-летняя женщина и её 18-летняя дочь.

Кроме того, вражеские дроны ударили по территории торгового продуктового предприятия, были повреждены два гражданских грузовых автомобиля. Последствия атак фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР.