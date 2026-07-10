Глава села Устинка под Белгородом ранен при атаке дрона ВСУ
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Глава села Устинка Белгородского округа и его водитель пострадали при атаке дрона ВСУ. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Оба получили осколочные ранения и акубаротравмы. Пострадавших доставили в Яснозоренскую амбулаторию. Медики оказали им необходимую помощь. Транспортное средство получило серьёзные повреждения.
Этим же днём атаки продолжились и в других точках округа. В селе Красный Октябрь удар пришёлся по автомобилю «газель». Техника повреждена.
В посёлке Октябрьский после детонации дрона в частном доме выбило окна. Также осколками посекло фасад здания и ограждение. Рядом с домовладением пострадала кабина грузовика.
На территории Шебекинского округа также фиксировались прилёты. В селе Белянка беспилотник ударил по грузовой машине. Транспорт получил повреждения.
В городе Шебекино взрыв раздался во дворе частного жилища. Повреждено остекление, кровля и забор. На одном из коммерческих объектов после попадания загорелось оборудование, огонь оперативно потушили. Там же осколки задели два автомобиля и входную группу здания.
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