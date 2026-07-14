В Башкирии отразили массовую атаку БПЛА на промзону Салавата

Массовая атака украинских беспилотников была отражена в Башкирии – целью удара ВСУ стала промышленная зона Салавата. После падения обломков сбитых дронов на территории появились очаги задымления, однако обошлось без пострадавших.

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий. По его словам, для работы на месте происшествия достаточно необходимых сил и средств.

«Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет», – сообщил Хабиров.

Специалисты сейчас проводят необходимые мероприятия на территории промзоны и оценивают последствия падения фрагментов беспилотников. Информация о возможном ущербе уточняется.

Ранее Life.ru писал, что ночью в Севастополе военные отражали атаку украинских беспилотников. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о сбитых БПЛА и отсутствии пострадавших среди жителей. После этого часть города осталась без света.