В Севастополе отражают атаку дронов ВСУ, сбито пять БПЛА

Военные отражают атаку украинских дронов в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, сбито пять БПЛА в Балаклавском районе.

«По предварительной информации никто из людей не пострадал», — написал губернатор в телеграм-канале.

Он призвал граждан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Для предотвращения угрозы было перекрыто движение на Крымском мосту.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО весь день отражали атаку на столичный регион. Всего за 13 июля военные сбили 35 дронов ВСУ на подлёте к Москве.