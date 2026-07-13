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13 июля, 17:42

ПВО за день сбила 146 украинских беспилотников над регионами РФ

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были сбиты в период с 08:00 до 20:00 мск.

БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 342 украинских беспилотника самолётного типа над российскими регионами и акваториями двух морей. Воздушные цели были перехвачены над 15 субъектами, включая Московскую область.

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Александра Мышляева
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