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13 июля, 12:45

Режим ЧС ввели в Вязниках под Ставрополем после пожара из-за БПЛА

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Режим чрезвычайной ситуации введён в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края после пожара на территории промпредприятия из-за атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Границей зоны чрезвычайной ситуации <...> определить территорию хутора Вязники Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», — говорится в сообщении. Для обеспечения работы спецслужб в Михайловске перекрыли участок дороги начиная от железнодорожного переезда.

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Напомним, в Вязниках возник пожар в результате налёта БПЛА. Известно о возгорании на территории промзоны. На месте работают экстренные службы.

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Матвей Константинов
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