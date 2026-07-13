Режим ЧС ввели в Вязниках под Ставрополем после пожара из-за БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации введён в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края после пожара на территории промпредприятия из-за атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Границей зоны чрезвычайной ситуации <...> определить территорию хутора Вязники Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», — говорится в сообщении. Для обеспечения работы спецслужб в Михайловске перекрыли участок дороги начиная от железнодорожного переезда.

Напомним, в Вязниках возник пожар в результате налёта БПЛА. Известно о возгорании на территории промзоны. На месте работают экстренные службы.