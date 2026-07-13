На подлёте к Москве с начала суток сбили 33 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Таким образом общее число сбитых дронов на подлёте к столице с начала суток достигло 33, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё два БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своём канале.

Сотрудники оперативных служб обследуют территории падения обломков сбитых БПЛА и уточняют последствия отражённой атаки.

Ранее Life.ru писал, что российская ПВО за день уничтожила 146 украинских беспилотников над регионами страны. Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и других областей, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Военные продолжают отслеживать воздушную обстановку и отражать атаки.