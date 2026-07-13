Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 20:03

На подлёте к Москве с начала суток сбили 33 украинских БПЛА

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Таким образом общее число сбитых дронов на подлёте к столице с начала суток достигло 33, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё два БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своём канале.

Сотрудники оперативных служб обследуют территории падения обломков сбитых БПЛА и уточняют последствия отражённой атаки.

ПВО сбила ещё два дрона ВСУ, летевших в сторону Москвы
ПВО сбила ещё два дрона ВСУ, летевших в сторону Москвы

Ранее Life.ru писал, что российская ПВО за день уничтожила 146 украинских беспилотников над регионами страны. Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и других областей, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Военные продолжают отслеживать воздушную обстановку и отражать атаки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar