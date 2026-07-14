Силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 288 украинских БПЛА

Украинская армия в ночь на 14 июля пыталась атаковать территорию России с помощью 288 беспилотников. Дроны врага сбили в период с 20:00 мск 13 июля до 8:00 мск 14 июля над 15 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, докладывает Минобороны РФ.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Чёрного морей», — отчиталось МО РФ.