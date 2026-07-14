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14 июля, 03:58

В Ростовской области сбили около 20 дронов ВСУ за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

За ночь силы противовоздушной обороны России сбили около 20 беспилотников ВСУ в Таганроге и пяти районах Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил подробности атаки. Информация о пострадавших или разрушениях зданий пока отсутствует.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух десятков БПЛА в городе Таганроге, пяти районах области», — написал глава региона.

Военные отразили нападение в Чертковском, Кашарском, Усть-Донецком, Шолоховском и Матвеево-Курганском районах. Сведения о раненых и повреждениях на земле пока отсутствуют. Специалисты продолжают уточнять информацию.

Глава региона также добавил, что угроза атак беспилотников в Ростовской области сохраняется.

Часть Севастополя осталась без света из-за атаки ВСУ на энергосистему
Часть Севастополя осталась без света из-за атаки ВСУ на энергосистему

Этой же ночью российские системы ПВО отражали налёт украинских дронов на Севастополь. Военные сбили пять аппаратов в Балаклавском районе. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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