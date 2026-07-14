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14 июля, 05:16

На Афипском НПЗ произошёл пожар от падения обломков БПЛА

Обложка © Wikipedia / svtk44

Обложка © Wikipedia / svtk44

В результате ночной атаки беспилотников в Краснодарском крае пострадал Афипский нефтеперерабатывающий завод — на территории предприятия зафиксировано возгорание. Обломки дронов упали по 16 адресам в посёлке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В нескольких частных домах повреждены крыши, фасады, окна и заборы. В одной из квартир многоквартирного дома выбиты стёкла, повреждены дверь и потолок. Также обломки упали на территорию двух предприятий и на здание у железнодорожного переезда. В одном случае зафиксировано возгорание.

В хуторе Коваленко из-за падения обломков загорелась дорога — пожар оперативно потушили. В станице Смоленской фрагменты БПЛА обнаружены в огороде частного дома. На всех местах работают оперативные и специальные службы.

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Ранее сообщалось, что один человек пострадал в Северском районе Краснодарского края от упавших обломков сбитого беспилотника — его отвезли в больницу. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося и оценивают ущерб от падения фрагментов.

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Наталья Афонина
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