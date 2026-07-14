Два дрона ВСУ уничтожены при попытке атаковать объекты в Москве

Два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО Минобороны при попытке атаковать объекты в Москве. Специалисты экстренных служб уже прибыли на место падения обломков, информирует мэр столицы Сергей Собянин.

«Два беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в «Максе».

Ранее Life.ru писал, что в Башкирии средства ПВО отразили массовую атаку дронов на промзону Салавата. После падения обломков сбитых БПЛА на территории появились очаги задымления. Оперативные службы быстро приступили к ликвидации последствий атаки, информации о пострадавших не поступало.