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14 июля, 05:25

Два дрона ВСУ уничтожены при попытке атаковать объекты в Москве

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО Минобороны при попытке атаковать объекты в Москве. Специалисты экстренных служб уже прибыли на место падения обломков, информирует мэр столицы Сергей Собянин.

«Два беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в «Максе».

Силы ПВО сбили три дрона над Воронежской областью за сутки
Силы ПВО сбили три дрона над Воронежской областью за сутки

Ранее Life.ru писал, что в Башкирии средства ПВО отразили массовую атаку дронов на промзону Салавата. После падения обломков сбитых БПЛА на территории появились очаги задымления. Оперативные службы быстро приступили к ликвидации последствий атаки, информации о пострадавших не поступало.

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Андрей Бражников
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