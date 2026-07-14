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Регион
14 июля, 04:03

Силы ПВО сбили три дрона над Воронежской областью за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

За прошедшие сутки системы противовоздушной обороны сбили три украинских дрона над Воронежской областью. О последствиях атаки на регион сообщил губернатор Александр Гусев.

«Всего за минувшие сутки дежурными силами ПВО в небе над одним районом Воронежской области были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата», — написал губернатор.

Режим угрозы атак беспилотников в области сняли в 6:28 утра 14 июля. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Этой же ночью военные ликвидировали около 20 аппаратов в Таганроге и пяти районах Ростовской области. Сведения о раненых или поврежденных строениях пока не поступали. Угроза атак дронов в регионе всё ещё сохраняется.

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Лия Мурадьян
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