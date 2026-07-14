Пожар на НПЗ, 20 повреждённых домов и раненые: что известно об атаке дронов на Кубань

Обломки беспилотников ВСУ обнаружили сразу в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Два человека получили травмы, повреждены более 20 жилых домов и другие здания, сообщил региональный оперативный штаб.

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Северском районе. После падения фрагментов дронов на Афипском НПЗ начался пожар, который уже полностью потушили.

«Поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений», — уточнили в оперштабе.

В том же районе пострадали два человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Характер полученных травм и состояние пациентов пока не раскрываются. В станице Анапской повреждения получили четыре частных дома. Ударной волной выбило стёкла, местами пострадали стены. Жертв и раненых нет.

Ещё две заявки поступили от жителей станицы Марьянской Красноармейского района. Там также зафиксированы разбитые окна и повреждённые стены. В Геленджике остекление выбило в здании рядом с одним из мест размещения. Никто не пострадал. Во всех населённых пунктах продолжают работать оперативные и специальные службы.