Пожар на НПЗ, 20 повреждённых домов и раненые: что известно об атаке дронов на Кубань
Более 20 домов повреждено при атаке дронов на Кубань, число пострадавших выросло
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
Обломки беспилотников ВСУ обнаружили сразу в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Два человека получили травмы, повреждены более 20 жилых домов и другие здания, сообщил региональный оперативный штаб.
Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Северском районе. После падения фрагментов дронов на Афипском НПЗ начался пожар, который уже полностью потушили.
«Поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений», — уточнили в оперштабе.
В том же районе пострадали два человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Характер полученных травм и состояние пациентов пока не раскрываются. В станице Анапской повреждения получили четыре частных дома. Ударной волной выбило стёкла, местами пострадали стены. Жертв и раненых нет.
Ещё две заявки поступили от жителей станицы Марьянской Красноармейского района. Там также зафиксированы разбитые окна и повреждённые стены. В Геленджике остекление выбило в здании рядом с одним из мест размещения. Никто не пострадал. Во всех населённых пунктах продолжают работать оперативные и специальные службы.
Всего же за ночь силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 288 украинских БПЛА. Так, в результате атаки дронов пострадал Афипский НПЗ. Также сообщалось, что один человек пострадал в Северском районе Кубани из-за упавших обломков сбитого БПЛА. А в Башкирии при отражении массовой атаки беспилотников на промзону Салавата зафиксировано задымление. Этой же ночью ПВО сбила около 20 аппаратов в Таганроге и пяти районах Ростовской области.
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